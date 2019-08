Baia del Buondormire a Palinuro, attracca il superyacht Maryah (Project Czar)

Tanta curiosità in Cilento: è stato avvistato il Maryah (Project Czar), superyacht che batte bandiera delle Isole Cayman, attraccato nei pressi della Baia del Buondormire a Palinuro. Varato in Polonia nel 1991 come nave oceanografica russa (ex research vessel Dalmorgeologiya) nel cantiere Szczcinska, è stato interamente ristrutturato nel 2014 in Grecia, presso il cantiere Elefsis su progetto del britannico H2 Yacht Design dopo un lavoro durato cinque anni.

La curiosità

Dotato di allestimenti lussuosi, nonchè di nightclub, una spa, una palestra, un cinema, un centro affari, un sushi-bar ed una sala computer, ha una piattaforma di atterraggio per elicotteri e dispone di una barca appoggio di ben 10 metri di lunghezza. Cinque, i motori diesel-elettrici Caterpillar ad una velocità massima di 18 nodi. Tutti ad ammirarlo.