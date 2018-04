Svaligiato un bancomat nella notte, a Maiori: indagini per acciuffare i ladri

Furto nella notte a Maiori: è stato svaligiato lo sportello bancomat del Monte dei Paschi di Siena del Corso Reginna, come riporta Il Vescovado. Pare che i malviventi abbiano agitofra le 3:30 e le 4, manomettendo, con appositi strumenti da scasso e fiamma ossidrica, le apparecchiature e disattivando i sistemi di sicurezza e d’allarme. Lo sportello, non direttamente collegato alla filiale di Via Nuova Chiunzi, era stato ricaricato di lunedì.

Il bottino e le indagini

Il bottino dovrebbe aggirarsi intorno ai 3mila euro. A lanciare l’allarme un passante che ha assistito alla fuga dei malviventi, in tre, usciti dal portone col volto coperto da passamontagna. Il quarto, il “palo”, a volto scoperto, stazionava sul Corso con lo sguardo rivolto verso la caserma dei carabinieri. I rapinatori si sono dati alla fuga, raggiungendo l’auto sulla Statale 163 Amalfitana. Preziose per le indagini saranno, senz'altro, le immagini della videosorveglianza del Corso Reginna e della altre zone di Maiori. Accertamenti in corso, dunque, per risalire all'identità dei responsabili del colpo.