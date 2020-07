Avellinese sversa rifiuti a Pontecagnano, Lanzara: "Cosa direbbe il sindaco Festa?"

"Cosa direbbe il mio amico Sindaco di Avellino Gianluca Festa? Il fenomeno del giorno è questo tizio, proprietario di una ditta edile di Avellino, che ha ben deciso di venire sul nostro litorale a sversare in maniera abusiva materiali di risulta e rifiuti di ogni genere. Risultato: 500€ di multa. Denuncia penale. Sequestro del mezzo" Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo ha detto il sindaco di Pontecagnano, Giuseppe Lanzara, in merito a un grave episodio avvenuto nel salernitano e che ha visto protagonista un avellinese. Dopo gli screzi sorti a seguito del discutibile battibecco, dopo i cori irpini in piazza contro Salerno, Lanzara, a causa dell'episodio di inciviltà, tira in ballo il sindaco di Avellino, come riportano i colleghi di Avellinotoday. "Grazie all'intervento degli operatori SARIM gli agenti della Polizia Municipale sono prontamente intervenuti sul posto. La tutela del nostro territorio è una priorità e non permetteremo a nessuno di deturpare la nostra Città", ha concluso il sindaco di Pontecagnano.