Sassano, sversamento di acque reflue non autorizzato: denunciato un imprenditore

Carabinieri di Sala Consilina in azione, oggi pomeriggio: è stato denunciato un imprenditore di un allevamento di bestiame del Vallo di Diano per lo sversamento di acque reflue non autorizzato. I militari di Sassano, all’esito di un controllo, hanno accertato che presso l'impresa era stato realizzato un impianto dove venivano raccolte, all’interno di una vasca, svariate migliaia di litri di liquami, con la diretta immissione nel terreno nonché nelle acque sotterranee.

Il sequestro

Questo causava la dispersione dei liquami anche in torrenti limitrofi affluenti nel fiume Tanagro. Parte dell’impresa, compreso l’impianto, dunque, è stata sottoposta a sequestro preventivo, in accordo con l’autorità giudiziaria di Lagonegro.