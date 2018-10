Sversamento illecito di rifiuti e mancate autorizzazioni: denunce e sequestri del Noe

Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno in azione, nell’ambito delle attività di monitoraggio e controllo sul rispetto della normativa ambientale, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Nel corso di serrate ispezioni nell’ambito del territorio provinciale, sono state riscontrate molteplici violazioni in materia ambientale, da cui sono scaturite le denunce dei responsabili e il sequestro di un fondo.

Lo sversamento illecito

In particolare, ad Omignano, i militari del Noe hanno scovato uno sversamento illecito di rifiuti speciali, all’interno un appezzamento di terreno. Al termine degli accertamenti, è stato denunciato il legale rappresentante di una locale impresa del settore edilizio che dovrà rispondere di gestione di rifiuti non autorizzata. I militari hanno, infine, sottoposto a sequestro l’appezzamento esteso su 13.000 mq su cui erano stoccati circa 500 mc di rifiuti speciali costituiti da “rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione”.

Le mancate autorizzazioni

Inoltre, a Castellabate, sono state ispezionati 3 impianti del settore della cantieristica navale: sono stati denunciati i rispettivi legali rappresentanti, in quanto sono emersi l'inosservanza dei limiti massimi di stoccaggio di rifiuti di lavorazione, l'assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e lo scarico di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione.