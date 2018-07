Capaccio, scarico killer nel torrente: l'ira del sindaco Palumbo

E' delle ultime ore, la task-force attivata per individuare il responsabile di quello che il sindaco definisce "un atto criminale", a Capaccio Paestum. Da una parte lo scarico fuorilegge di reflui zootecnici nel torrente in località Ponte di Ferro, dall’altra la risposta immediata del primo cittadino, Franco Palumbo.

Il pugno duro del primo cittadino nei confronti dell’azienda responsabile dello sversamento killer chiede rispetto delle regole e legalità.

"Abbiamo inviato la polizia municipale in sopralluogo sul posto dove hanno ripercorso a ritroso il corso del fiume individuando l’azienda responsabile dell’atto. Sono state avviate tutte le procedure sanzionatorie di rito ed i responsabili sono stati deferiti all’autorità giudiziaria. In più, sono in corso accertamenti sui titoli autorizzativi ai fini edilizi perché se non ci sono determinate condizioni procederemo ad horas ad emettere ordinanza di sgombero"