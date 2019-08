Sversa i rifiuti a Roccapiemonte e se ne va: segnalato e sanzionato

Sversava rifiuti illegalmente in pieno giorno. Ma non l'ha passata liscia, l'incivile che è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza dislocate sul territorio comunale di Roccapiemonte, e segnalato alle Autorità Competenti. Subirà una multa, così come previsto dalla legge.

La battaglia

Continua la battaglia contro chi non rispetta il regolamento vigente in materia di conferimento dei rifiuti da parte dell’Amministrazione Comunale. A segnalare l'accaduto, il sindaco Carmine Pagano che, nelle scorse ore, ha puntato il dito contro l'uomo che ha sversato enormi sacchetti di colore scuro pieni di rifiuti nella piazzetta del Centro Sociale di Roccapiemonte (via Fratellanza) e proprio sotto ad un albero.

Il sindaco Pagano

“Scoveremo tutti coloro che trasgrediscono e fanno in modo di creare problemi all’attività degli operatori dell’azienda che gestisce la raccolta rifiuti in città e, soprattutto, inquinando il nostro ambiente. E’ l’ora di cambiare rotta chi sbaglia sarà denunciato e dovrà pagare la sanzione prevista. Con il Comando di Polizia Municipale locale, con le segnalazioni dei cittadini corretti, con l’ausilio delle fotocamere e con altri supporti tecnologici esistenti e con quelli che saranno utilizzati in futuro, intendiamo porre un freno ad un fenomeno che definisco delinquenziale. Chi non vuole bene alla propria città, non vuole bene a sé stesso”.

