Nasce “Synhomo", ecco il nuovo disco del rapper scafatese Francesco Boccia

Nasce “Synhomo", è un disco-progetto di dieci tracce prodotto dal rapper scafatese Francesco Boccia.

Le caratteristiche

Si tratta di un ibrido fra hip hop e musica elettronica. Le tematiche spaziano dai vissuti personali dell'artista all'incertezza sul futuro che caratterizza il nostro tempo come in "Troppo" e "Indeciso", ma sono presenti anche brani dal sound più caldo ed emotivo come "Sto nel mio" e "Stylograph" o brani più provocatori come nel caso del singolo "Billy Milligan", dal quale è stato tratto il primo video dell'album, girato dal fotografo e videomaker Gaetano Massa, le locations spaziano tra uno studio fotografico e le celle ed i corridoi dell'ex Opg di Materdei. Nel disco figurano varie collaborazioni con altri produttori e artisti, il che imprime un'impronta sperimentale sul sound e sui contenuti. Tra i produttori, oltre lo stesso Siba, troviamo nel disco i beat di Coldskin, Jahnno e Tony Hype. Scorrendo la tracklist si può notare una ampia alternanza con altri artisti quali Re-P, Nazo, Coldskin, Lèlè e Nemo.

La biografia

Francesco Boccia, in arte “Siba”, è un rapper e produttore di Scafati, classe '95. Inizia a scrivere testi e fare freestyle all'età di 13 anni fino a dare luce al primo EP autoprodotto "Al centro del Soul" (2012). In seguito ha partecipato e vinto a parecchie battle di freestyle, riscuotendo buoni consensi nella scena campana. Queste esperienze porteranno alla produzione dei successivi lavori: " Soundbooka Mixtape (2014)", "Parentesi Crude Mixtape Vol. 1"(2015)", "Incurabili Ep- ft. Ricci (2016)". Nel 2015 entra nel team di "Into Street Fighter" (con Varjopinto e Dj Uncino), che si occupa di organizzare battle di freestyle e jam sul territorio napoletano. Nel 2016 nasce "SinSynth Studio" in collaborazione con la produttrice e cantante ColdSkin. L'incontro delle due diverse sonorità dei produttori si rispecchiano nell'ultimo lavoro di Siba, nonchè primo disco ufficiale: Synthomo. L'uscita dell'album è prevista per febbraio 2018. Il primo singolo con video “Billy Milligan” uscirà in esclusiva per il portale nazionale hip hop “Gold” giovedì 25 gennaio.