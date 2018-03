Blitz in un circolo di Pagani: scovati pacchetti di tabacchi lavorati esteri di contrabbando

Fiamme Gialle di Nocera Inferiore in azione, a Pagani: la Guardia di Finanza, infatti, ha controllato un circolo ricreativo dove erano detenuti svariati pacchetti di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, pronti per essere immessi in vendita.

La segnalazione

Il responsabile è stato segnalato alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste.