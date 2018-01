Tac guasta all’ospedale di Polla da mesi, la denuncia della Uil Fpl

Tac guasta all’ospedale di Polla da mesi: la denuncia arriva dalla Uil Fpl Salerno. I sindacalisti Antonio Cervone, Luigi Esposito Piccolo ed Enza Cirigliano, hanno sottolineato come i "pazienti ricoverati siano stati trasferiti altrove per colpa del guasto all’apparecchiatura". “Tutto questo espone i pazienti ricoverati, già debilitati per le condizioni di salute, a essere trasportati presso altre strutture ospedaliere, considerando che il malfunzionamento si protrae da diversi mesi, dovuto a un apparecchio obsoleto che necessità di continui interventi manutentivi, mai risolutivi”, hanno spiegato i tre rappresentanti sindacali.

L'appello dei sindacalisti