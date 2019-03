"Troppa ombra sul vigneto": abbatte abusivamente gli alberi, una denuncia a Romagnano

In azione, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Buccino, nell’ambito di servizi di controllo del territorio: è stato scoperto alla località “Pozzo/Lucitiello” del comune di Romagnano al Monte, un significativo taglio di alberi di alto fusto in area demaniale.

Il blitz

Al momento del controllo, risultavano abbattuti 9 esemplari di pioppo nero (populus nigra) radicati nell’area del Fiume Bianco. Dagli accertamenti, è emerso che il taglio aveva lo scopo di eliminare l’ombreggiamento da un limitrofo vigneto.

La denuncia

I militari hanno quindi denunciato il responsabile alla autorità giudiziaria, accusato del taglio di piante in assenza di titoli autorizzativi in area fluviale appartenente al demanio statale, nonché area protetta Riserva Foce Sele e Tanagro. Hanno anche sequestrato la refurtiva consistente in circa 25 quintali di legna e l’intera area.