Tajani su Colliano e Mostra del Tartufo: “Il Sud valorizzi questi circuiti”

“Il Sud valorizzi i circuiti enogastronomici. Si valorizzi l’agricoltura e si punti sulle eccellenze”, così il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani che è intervenuto telefonicamente alla Tavola Rotonda ‘Nuova strategia di sviluppo delle aree interne per una coesione territoriale’ che si è svolta a Colliano. L’Evento organizzato dal Comune di Colliano, dalla Associazione Nazionale ‘Città del Tartufo’ e dalla Pro Loco locale in occasione delle giornate di studio sul Tartufo della zona. “Bisogna rilanciare il territorio puntando sulle eccellenze.

Fra queste il tartufo ma non solo” ha sottolineato poi Fulvio Martusciello, europarlamentare di Forza Italia oggi a Colliano. L’europarlamentare azzurro, accogliendo l’assist di Tajani, ha dato la sua disponibilità per organizzare un appuntamento di sindaci ed amministratori a Bruxelles “Serve - ha detto - promuovere reti intelligenti ed utilizzare tutti i canali per difendere i prodotti e favorire la loro internazionalizzazione”