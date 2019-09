Panico in Tangenziale, una mucca si mette a correre accanto alle auto

Momenti di panico, nella tarda serata di ieri, nei pressi dello svincolo di Pastena della Tangenziale, dove una mucca bianca è sbucata all’improvviso dal buio ed ha iniziato a correre accanto alle automobili. Molto probabilmente era spaventata per via delle luci delle vetture in transito.

L'intervento

E’ stato necessario l’intervento della Polizia Stradale e dei dipendenti dell’Anas che, dopo averlo rincorso, sono riusciti a portarlo via dalla carreggiata. Non è la prima volta che una mucca viene avvistata tra via Paradiso di Pastena e la Tangenziale. Spesso, infatti, si sono sfiorati tamponamenti e incidenti nella zona. L’auspicio è che il proprietario presti maggiore attenzione ai suoi animali.