Tangenziale, completati i lavori a Fratte: il traffico torna regolare

Dopo mesi e mesi di lunghe file di traffico ed enormi disagi alla circolazione veicolare, è stato finalmente rimosso il cantiere sulla Tangenziale di Salerno in zona Fratte.

L'intervento

I lavori di messa in sicurezza svolti dall’Anas, infatti, sono terminati ed ora le corsie (in direzione Irno – Petrosino e Sala Abbagnano) sono pienamente fruibili per gli automobilisti. Una buona notizia non solo per chi abita nei rioni circostanti, ma anche per coloro che arrivano dal raccordo Salerno-Avellino e dall’autostrada A3 Napoli-Salerno.