Tappo dell'oliera nell'insalata di uno studente: scoppia il caso a Campagna

Caos, questa mattina, presso le scuole medie situate all’interno del plesso di Puglietta a Campagna.

Il caso

Nel condire l'insalata - riporta Il Mattino - è inavvertitamente caduto il tappo dell'oliera nel piatto di uno studente. Ad accorgersene sono state le insegnanti che hanno segnalato l'accaduto al Comune, con una relazione, e questo, a sua volta, alla ditta che gestisce il servizio. Per l'intera giornata si sono rincorse voci sul fatto che potesse trattarsi di un pezzo di vetro, di una biglia, per poi capire che era un tappo. Fortunatamente non è stato così. Il Comune, attraverso l'assessore alla Pubblica Istruzione Antonietta Giorgio, ha segnalato alla ditta il disservizio, richiamando prontamente ad una maggiore attenzione affinchè episodi simili non accadano ancora.