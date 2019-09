Ricorsi respinti, il Tar ha deciso: gli alunni bocciati devono ripetere l'anno

Gli alunni bocciati devono ripetere l'anno scolastico. Lo ha deciso il Tar di Salerno - scrive il quotidiano Il Mattino - con tre sentenze sfavorevoli agli studenti. Accolta la tesi delle scuole, il giudizio dei docenti fa leva sulla discrezionalità tecnica che va salvaguardata.

I fatti

Le famiglie si erano opposte alla bocciatura dei propri figli avvenuta alla fine dell’anno scolastico scorso. Per i giudici, inoltre, non incide sul giudizio di non ammissione di un alunno la mancata attivazione dei corsi di recupero nelle scuole.