Bar Canasta, il Tar ha deciso: "Stop alla musica nei locali interrati"

Il Tar ha deciso: stop alla musica nei locali interrati del Bar Canasta. E' stato, dunque, accolto il ricorso dei condomini di Palazzo Luongo. La conseguenza è il contestuale annullamento della licenza concessa dal Comune di Salerno a maggio 2017. Lo scrive il quotidano Il Mattino, oggi in edicola.

I fatti

I giudici non autorizzano attività di discoteca nell'area di piazza Mazzini. Non è possibile l'intrattenimento danzante. I condomini hanno da tempo avviato l'azione legale. Il braccio di ferro con i proprietari del Bar Canasta prosegue da alcuni anni e riguarda anche i tavoli dehors, di recente bocciati dal Consiglio di Stato ma non rimossi grazie a un decreto cautelare che ha bloccato l’ordinanza di Palazzo di Città.