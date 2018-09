Tar Salerno, lo studio “Cavallaro & Partners” recupera somme dall’Asl

Il Tar Campania, sezione distaccata di Salerno, ha ordinato all’Asl di Salerno di procedere al pagamento delle somme risalenti agli anni 2009/2012.

I dettagli

L’azione è stata intrapresa dallo studio Cavallaro e Partners S.p.A. (società tra avvocati) che ha attivato il giudizio di ottemperanza, procedura alternativa rispetto al più tradizionale pignoramento presso terzi. “Abbiamo già utilizzato con ottimi risultati l’innovativo strumento del giudizio di ottemperanza per far recuperare ad un centro sanitario napoletano le somme vantate nei confronti dell’Asl di Napoli – spiega l’avvocato Antonio Cavallaro, socio dello studio che curato il procedimento – Da qui la decisione, che si è rivelata vincente, di percorrere la stessa strada anche con l’Asl Salerno. Non si tratta di un caso isolato, ma dell’avvio di un nuovo percorso nel rapporto con le pubbliche amministrazioni. Riteniamo necessario rispondere all’esigenza dei clienti di recuperare le somme vantate nel più breve tempo possibile.”

Il ricorso al giudizio di ottemperanza ha comportato la nomina di un Commissario ad Acta, individuato nel Prefetto della Provincia di Salerno, per scongiurare l’ulteriore inerzia da parte dell’azienda sanitaria locale Salerno, e procedere con il pagamento di quanto dovuto al ricorrente. Nel caso in esame, la sezione distaccata di Salerno del Tar Campania ha provveduto, inoltre, a sottoporre la sentenza 378/2018 all’esame della Corte dei Conti, per le valutazioni riguardo ad un possibile danno erariale causato dal comportamento omissivo nella liquidazione dei crediti posti a carico dell’ASL Salerno e tutti fondati su decreti ingiuntivi esecutivi.