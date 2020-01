Salerno, stop al ripascimento del litorale: sospeso l'appalto del Comune

Nuova frenata ai lavori del secondo lotto del ripascimento della costa orientale di Salerno. L’appalto di 6 milioni e 478 mila euro, è stato sospeso ieri dal Tar che ha accolto la richiesta presentata da una ditta napoletana che, nella procedura di gara, è arrivata seconda. Nel mirino di quest’ultima - che aveva chiesto l’annullamento di tutti gli atti - i criteri utilizzati nell’attribuzione dei punteggi.

La querelle giudiziaria

La prossima discussione - riporta Il Mattino - è fissata per il 5 febbraio poiché l’avvocato della Rcm di Rainone (la ditta che è arrivata prima e si è aggiudicata già i lavori del primo lotto), Lorenzo Lentini, ha preannunciato in udienza un ricorso incidentale ad escludendum, che punta a far dichiarare improcedibile la domanda della società partenopea. Se quest’ultima tesi fosse accolta, il cantiere verrebbe subito riaperto, in casa contrario i giudici potrebbero ritenere fondati i presupposti del ricorso e bloccare tutto in attesa di una sentenza di merito.

I lavori

Il tratto interessato è quello che parte da Torre Angellara e arriva fino a Mercatello, all'altezza dello storico Lido Colombo. L'obiettivo del Comune è di allagargare la spiaggia e di creare delle scogliere soffolte che facciano da argine ai fenomeni di erosione.