"Giusto dell'Umanità", targa per Marco Cappato a Salerno

In occasione della Giornata Europea dei Giusti dell’Umanità, la Fondazione Filiberto e Bianca Menna ha svelato oggi, presso il Giardino dei Giusti di Salerno, una targa in onore di Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, per essere stato riconosciuto come “Giusto dell’Umanità”.

L’evento

La scopritura della targa ha visto la partecipazione e l’intervento del presidente della Fondazione Menna Claudio Trigali, del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, della segretaria dell’associazione “Luca Coscioni” Filomena Gallo e di Adalgiso Amendola, docente di Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno. Emozionato Cappatto: “È un onore per me, e lo considero un riconoscimento al metodo della disobbedienza civile contro l'indifferenza nei confronti della sofferenza, in particolare quando imposta dallo Stato. Spero che possa contribuire a sbloccare un Parlamento perché finalmente approvi una buona legge che consenta a tutti di vivere liberi fino alla fine”.

La Fondazione Menna ritiene “Giusto dell’Umanità” colui o colei che, affrontando rischi personali e mettendo in pericolo la propria libertà, agisce al fine di salvaguardare la vita, l’incolumità o la dignità di un’altra persona. In questa definizione vi è racchiuso il significato più profondo della scelta di attribuire tale titolo a Marco Cappato, noto per le sue azioni di disobbedienza civile per difendere alcuni diritti umani e la libertà di autodeterminazione. Tra le più note, quelle di aiuto e assistenza al suicidio offerta a Dj Fabo e a Davide Trenini, per le quali il Cappato rischia una pena detentiva di 12 anni di carcere, a causa dell'art. 580 del Codice Penale – risalente al periodo fascista - che configura l'aiuto al suicidio come reato.

In Italia, il tema dell’eutanasia legale è, attualmente, al centro del dibattito pubblico e politico. In questo senso, proprio il parlamento – che è tenuto a legiferare entro il prossimo 24 settembre per riempire il “vuoto di tutele costituzionali” evidenziato con forza dalla Corte Costituzionale – ha iniziato nelle scorse settimane le audizioni sulla proposta di legge Eutanasia Legale. In attesa della pronuncia del parlamento, l’impegno e la battaglia dell’associazione “Luca Coscioni” continueranno il 22, 23 e 24 marzo con una mobilitazione nazionale sull'eutanasia legale.

