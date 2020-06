Caretta Caretta: uova deposte a Caprioli, l'appello dell'Enpa

Ha deposto le uova a Caprioli, in Cilento, una Caretta Caretta. Nella notte tra il 20 e il 21 giugno un esemplare femmina di tartaruga è risalito in un tratto di spiaggia di Caprioli, in provincia di Salerno, per nidificare. La tartaruga è stata avvistata da un fortunato gruppo di bagnanti che si trovava sulla spiaggia e ha segnalato la presenza dell'animale ai volontari dell'Enpa di Salerno. Questi ultimi si sono recati sul posto per mettere in sicurezza l'area fino all'arrivo degli operatori specializzati della stazione zoologica Anton Dohrn, che sono intervenuti per verificare la presenza delle uova, raccogliere i dati relativi alle tracce e recintare l'area interessata.

Le tracce

La mattina del 22 giugno, invece, durante il monitoraggio i volontari Enpa hanno rinvenuto ulteriori tracce di risalita a Cala del Cefalo (Camerota). In questo caso sembra che l'animale non abbia deposto e che si tratti di un altro sopralluogo, il terzo in pochi giorni che avviene in questa zona.

L'appello dell'Enpa