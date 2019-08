Tartarughe Caretta Caretta: i nidi salgono a 7 nel salernitano, la curiosità

Un altro nido di Caretta Caretta, nel salernitano. In località Mezzatorre, nel comune di San Mauro Cilento, una tartaruga marina è approdata sulla spiaggia per nidificare: la capitaneria di porto ha provveduto a transennare e mettere in sicurezza il tratto interessato. Dopo la segnalazione dei volontari dell’ENPA, la conferma dei Biologi del centro Anton Dohrn.

I nidi, dunque, nel salernitano salgono a 7, di cui 5 ad Ascea, uno ad Eboli e l'ultimo individuato a San Mauro. Tanta emozione, mentre c'è aria di attesa per la schiusa.