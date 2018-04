Mercatello, trovata una tartaruga in condizioni critiche

E' stata recuperata ieri, a Mercatello, a Salerno una tartaruga ferita. Le sue condizioni sono critiche, ma ora è nel posto giusto per provare a salvarla, come reso noto da alcuni volontari dell'Enpa.

L'osservazione

"La mia stima va a chi me la ha segnalata, a chi si è recato sul posto per i primi soccorsi e a chi si è preso l'onere di portare l'animale al centro. Per il resto, guardate cosa siamo capaci di fare alla Natura", ha commentato un volontario. Amarezza.