Agnone Cilento: trovata una Caretta Caretta morta, si indaga

Non solo fiocchi verdi e sorrisi per la nascita delle tartarughine in Cilento. Purtroppo, ieri, ad Agnone, è stata segnalata l'ennesima tartaruga marina spiaggiata, senza vita.

L'intervento dei volontari

Si tratta di un esemplare di Caretta Caretta avvistato a riva da alcuni bagnanti. Sul posto, i volontari dell'Enpa. Amarezza.