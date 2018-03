Tartaruga spiaggiata a Pastena, ennesima vittima dell'inciviltà umana

E' stata recuperata a Pastena, stamattina, una tartaruga spiaggiata a seguito di una mareggiata. Come fanno sapere i volontari dell'Enpa, la tartaruga sarà trasportata all'istituto zooprofilattico di Portici per risalire alla causa della morte. Va ricordato che, in caso di ritrovamento di un esemplare, è necessario contattare la Capitaneria e il Centro Dohrn.



L'inciviltà che uccide

"Molto probabilmente dalle analisi emergerà che è annegata a seguito di una rete che l'ha tenuta sotto troppo tempo, o per ingestione di ami e plastica", hanno osservato, amareggiati, gli animalisti. Accertamenti in corso.

