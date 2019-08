Festa grande ad Ascea: sono nate le tartarughe caretta caretta

Sono nate prima del previsto: le tartarughe caretta caretta hanno rotto le uova e sono venute alla luce oggi pomeriggio, venerdì 23 agosto, anziché stanotte, come da previsioni. In tre sono venute alla luce ad Ascea. Lo scrive infocilento.it Si tratta della seconda schiusa in Cilento, la terza in provincia di Salerno.

La mappa

Cinque nidi si trovano ad Ascea, l'altro ad Eboli e il settimo a San Mauro Cilento, in località Mezzatorre.