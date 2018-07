Emozioni in spiaggia ad Ascea, spunta una Caretta Caretta

Con l'estate, iniziano anche le emozioni in Cilento. In particolare, è spuntato, presso il Ristorante La scogliera lido/bar, un bellissimo esemplare di tartaruga Caretta Caretta, sulla spiaggia di Ascea. Sono stati allertati i biologi della Stazione zoologica Anton Dohrn per verificare la presenza di un nido.

Il nido

E stamattina un altro volontario dell'Enpa ha postato su Facebook la foto di un secondo nido, sempre ad Ascea. Attesa e curiosità tra animalisti e bagnanti.