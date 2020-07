Caretta Caretta: spunta il 12° nido a Casal Velino, estate da record

"Rinvenuto a Casal Velino un nido di tartarughe. Grazie ad i volontari Enpa per l'aiuto ed alla signora Maria Chiara Nastro per le foto". Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo ha detto il sindaco Silvia Pisapia: le Caretta Caretta, dunque, hanno nidificato per la dodicesima volta, quest'anno in Cilento, battendo ogni record. Il nido è già stato messo in sicurezza: volontari e biologi del centro Anton Dohrn in fermento.