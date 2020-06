Cilento, tartarughe marine avvistate a largo di Agnone: ecco il video

Tanta curiosità, oggi, a largo di Agnone Cilento, dove sono state avvistate delle bellissime tartarughe marine. Non è la prima volta che vengono immortalate nel mare della zona sud della provincia di Salerno suscitando l'intesse dei diportisti. Il video (in basso) è stato pubblicato da Annamaria Milo. Intanto, nei giorni scorsi, è spuntato ad Ascea il primo nido di Caretta Caretta. Presso il lido “Il Brigantino”, è stata recintata la zona e sono stati allertati gli esperti del centro Anton Dohr per le verifiche del caso.

