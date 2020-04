Task-force ministero della salute? Psicologia e medicina preventiva a tutti gli italiani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Buongiorno! Belle notizie, finalmente! Volevo avvisarla che è nato MIC, il primo Health Coach virtuale che unisce la psicologia, il coaching e la medicina preventiva. Obiettivo di MIC? Fornire supporto psicologico per la Salute psicofisica di tutti gli italiani in questo momento delicato! Sono Matteo Piazzi - 26 anni - e le sto scrivendo direttamente dalla Val di Fassa, nel cuore delle Dolomiti, dove è nata Moonly, la nostra Start Up Benefit a favore della Salute nel mondo. Grazie ad un’equipe di Psicologi, Coach e Medici abbiamo dato vita al primo supporto psicologico virtuale per l’Italia intera. Come avrà modo di leggere sull’ultimo articolo uscito oggi su Millionaire (bit.ly/millionaire__moonly) abbiamo deciso di offrire MIC gratuitamente a tutta l’Italia per tutto il periodo di “emergenza coronavirus.” Spero che possa contribuire anche lei a diffondere questo nostro messaggio d’aiuto ai vostri lettori e all’Italia intera. Per qualsiasi informazioni, sono a disposizione! Grazie per avermi letto! Matteo Piazzi Founder Moonly Società Benefit srl email: matteo@moonly.it cell: 366 6937455 sito: www.moonly.it

