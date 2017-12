Natale in sicurezza, scatta la task force: 20 pistole per i vigili urbani

Settanta vigili in strada, distribuiti su più turni, e dotazione di venti pistole per i caschi bianchi. L'arma di ordinanza è stata assegnata ai vigili assunti con procedura di mobilità volontaria nazionale. La polizia municipale si prepara al weekend natalizio: più controlli e inasprimento delle sanzioni, anche alla luce della recente ordinanza sindacale che disciplina la diffusione di musica nei locali della movida, dalle ore 12 alle 19. Più vigili in strada, però, fa rima con polemiche: i sindacati continuano a denunciare carenze, com'era già accaduto il 18 dicembre attraverso la nota stampa di Angelo Rispoli, segretario generale della Csa Fiadel Salerno.