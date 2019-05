Tassa sui rifiuti: il Comune di Salerno fissa le scadenze per il pagamento

Sul sito ufficiale del Comune di Salerno è stato pubblicato un vademecum per il pagamento della TARI, la Tassa sui Rifiuti.

Le scadenze

Dovranno essere obbligatoriamente rispettate anche in caso di mancata ricezione dei modelli precompilati di pagamento. Il Comune di Salerno, al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, ha predisposto ed inviato ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati (F24) per il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2019, alle seguenti scadenze: prima rata entro il 16 giugno 2019, seconda rata entro il 16 agosto 2019, terza rata entro il 16 novembre 2019. In alternativa alle tre rate sarà possibile effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2019 senza sanzioni e interessi legali.

La procedura

Pagamento in autoliquidazione del tributo dovuto, tramite modello di pagamento unificato (MOD F24). Alla presentazione, entro il 30 giugno 2019, con le modalità e i termini di cui agli articoli 23 - 24 del Regolamento TARI, dell'apposita dichiarazione di variazione TARI. Il contribuente che non versi la TARI alle scadenze stabilite, potrà avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.