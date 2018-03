L'imposta di soggiorno arriva anche a Castellabate: ecco i dettagli

Dopo Capaccio Paestum ed Agropoli, tocca a Castellabate: il Comune cilentano che ha prestato il volto a "Benvenuti al Sud" ha deciso di introdure la tassa di soggiorno. Sarà introdotta per le strutture ricettive alberghiere, all’area aperta ed extralberghiere che ospiteranno turisti fino a sei notti consecutive. La tassa sarà in vigore tutto l’anno ma subirà decurtazioni - fino al 50 % - nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 28 febbraio, di bassa stagione. Il 27 marzo, l'amministrazione comunale ha fissato un incontro pubblico per discuterne con la cittadinanza.