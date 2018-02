Presunte tasse nascoste sulla bolletta della luce, l’Adiconsum fa chiarezza

Fa chiarezza, l’Adiconsum Salerno in merito alle varie notizie che si stanno diffondendo per ciò che riguarda le bollette non pagate dai cosiddetti furbetti, le tasse occulte sulla bolletta della luce per il finanziamento degli impianti fotovoltaici e gli oneri di sistema da spalmare sugli utenti domestici. Il presidente provinciale Antonio Galatro ha sottolineato: “I vertici nazionale della nostra associazione hanno chiesto un incontro al manager dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per tutelare i consumatori onesti”.

La richiesta di incontro

L’Adiconsum Salerno ha reso noto che il presidente nazionale dell’associazione dei consumatori della Cisl, Carlo De Masi, ha chiesto, al fine di mettere in campo correttivi per evitare che a pagare siano sempre i consumatori finali e onesti, un incontro con il dottore Guido Pier Paolo Bortoni, presidente dell’Arera. “I consumatori salernitani stiano tranquilli-ha concluso Galatro - Saremo vigili sulla questione”.