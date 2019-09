Tasso ferito a Pontecagnano: probabilmente investito e lasciato in strada

E' stato recuperato a Pontecagnano un tasso ferito, con un trauma cranico: l'animale si trova ora al Cras di Napoli per le cure. Molto probabilmente è stato investito da qualche vettura e non ha ricevuto soccorso.

L'intervento dell'Enpa

Come raccontano i volontari dell'Enpa di Salerno, il tasso ha passato le prime ore in stato comatoso, ma è riuscito a superare la fase critica e sembra stare meglio. Tanta amarezza per l'accaduto, causato dall'eccessiva velocità degli automobilisti e, in generale, dall'indifferenza verso gli animali in difficoltà.