Alimentazione e salute: "La taverna di Alisa" per la ricerca contro il cancro

Un ambulatorio permanente per controlli specialistici gratuiti e una "taverna della salute" per ospitare corsi di cucina naturale dedicati a pazienti oncologici e non. Ecco il duplice, nobile obiettivo del progetto "La Taverna di Alisa: alimentazione e salute", promosso dall'associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro. Il progetto, che sarà presentato venerdì 6 luglio alle ore 9.30, nel Salone Bottiglieri - Palazzo della Provincia, informa le persone sulle buone pratiche alimentari, a tutela della salute. La campagna d'informazione sarà sviluppata attraverso la sensibilizzazione della popolazione alla prevenzione e alla diagnosi precoce.

I protagonisti

Collabora anche la Provincia: sono stati concessi alcuni locali e l'associazione Angela Serra si è accollata le spese di progettazione, ristrutturazione, allestimento e acquisto di nuovi arredi e attrezzature. Alla conferenza stampa, che farà da prologo all'inaugurazione della struttura, in programma il pomeriggio del 6 luglio, alle ore 16.30, in via Loria, presenzieranno tra gli altri il Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, Francesco Picarone, il Sindaco di Salerno Enzo Napoli, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, Giuseppe Longo, Don Francesco Coralluzzo parroco della Chiesa "Volto Santo", il Presidente della Provincia Giuseppe Canfora al quale è affidata l'apertura della conferenza stampa, Arturo Iannelli, responsabile dell'associazione Angela Serra.