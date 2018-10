Salute e nutrizione: supporto e formazione per i pazienti oncologici a "La Taverna di Ali.Sa"

Si è concluso con notevole successo, il corso di cucina naturale dedicato ai pazienti oncologici, tenuto presso La "Taverna di Ali.Sa", in via Loria, a Salerno. Dal 5 al 7 ottobre, infatti, sotto la supervisione del presidente dell'Associazione Angela Serra per la ricerca sul Cancro di Salerno, Arturo Iannelli, la biologa nutrizionista Annalisa Giordano e l'executive chef Valerio Iannelli si sono soffermati su "Gli ingredienti della prevenzione", mentre i dottori Carolina Fiorillo, dirigente medico di Oncologia del Ruggi e Giuseppe Cerullo, biologo nutrizionista esperto in attività fisica e composizione corporea, hanno tenuto dei seminari tematici durante le cooking classes.

I laboratori

Non solo formazione, ma anche preziosi momenti di aggregazione e integrazione, presso la Taverna che funge da vero e proprio punto di riferimento e di orientamento per i pazienti oncologici e le loro famiglie. Merito della struttura voluta dal presidente dell'associazione, quello di puntare i riflettori sull'importanza dell'alimentazione corretta per migliorare il proprio stato di salute. Attraverso iniziative e laboratori, i pazienti riescono a tradurre facilmente le indicazioni teoriche in buone pratiche quotidiane, senza rinunciare al gusto e alla convivialità. Troppo spesso, le stesse strutture ospedaliere, infatti, non seguono diete per le specifiche patologie dei degenti, a tutto danno per la loro salute: scopo della struttura capitanata da Arturo Iannelli e dal suo staff, dunque, è proprio quello di colmare tale lacuna, fornendo ai pazienti e alle loro famiglie supporto e strumenti per condurre una sana alimentazione.

Gli scopi

Potenziare le conoscenze individuali volte a favorire le buone pratiche a tutela della salute, attraverso la sensibilizzazione della popolazione alla prevenzione e alla diagnosi precoce: questi i principali obiettivi dell'Associazione Angela Serra che, grazie alla concessione di alcuni locali da parte della Provincia di Salerno, si è fatta carico delle spese di progettazione, ristrutturazione, allestimento e acquisto di nuovi arredi e attrezzature per poter finalmente inaugurare un ambulatorio permanente per controlli specialisti gratuiti e una Taverna della salute per corsi di cucina naturale dedicati a pazienti oncologici e non. A fine mese, dunque, nuovo appuntamento con la formazione per i pazienti: è possibile tenersi aggiornati sulla pagina Facebook dell'associazione Angela Serra di Salerno.