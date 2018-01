Taverne Croce, chiusa la strada per inizio lavori: i disagi a Nocera Superiore

Traffico interdetto dal 1 al 28 febbraio nella prima parte di tracciato interessato dai lavori di riqualificazione a Taverne Croce nel comune di Nocera Superiore. Il dispositivo riguarda tutti i veicoli, mentre sarà consentito il transito ai pedoni.

L’avviso

Il tratto off-limits è quello compreso tra palazzo Angrisani e l’incrocio con Santa Maria delle Grazie e via Kennedy. Si è reso necessario il divieto ai veicoli per consentire l’avvio dei lavori di riqualificazione in sicurezza. L’intervento, che coinvolgerà via Taverne e viale Croce, prevede la riqualificazione della frazione con led, marciapiedi, aree verdi ed arredo urbano. Anche l’ex vetreria Villani, oggi dismessa, sarà oggetto di rigenerazione urbana. Ieri la posa della prima pietra ufficiale.