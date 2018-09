Lavori in Tangenziale: le ipotesi per scongiurare code e caos

Riflettori puntati sui lavori in tangenziale, per via del cantiere sul viadotto di Fratte-Via Irno: nel corso del tavolo tecnico che si è tenuto presso il settore mobilità del Comune e che è stato convocato dal prefetto, coinvolgendo i sindaci dei Comuni della Valle dell’Irno e del capoluogo, è spuntata l'ipotesi di dirottare il traffico pesante sull’autostrada A2, consigliando l’uscita a Pontecagnano Nord, da dove i mezzi potranno nuovamente imboccare la tangenziale in direzione Salerno. Per le auto, invece, si è pensato al senso unico da Pellezzano lungo Via Wenner e fino alla Lungoirno, dove si ipotizza che il funzionamento del semaforo sia attivo solo per i pedoni.

All’Anas sono state chieste precise garanzie sui tempi di ultimazione dei lavori che dovrebbero terminare entro il 2019. Circa il periodo di Luci d’artista, si è ipotizzata la sospensione del cantiere.