Bando per titoli per il reperimento di 10 licenze taxi: la presentazione al Comune di Salerno

Tutto pronto per la presentazione del bando per titoli per il reperimento di 10 licenze taxi per la città di Salerno che sarà pubblicato nei prossimi giorni sui canali istituzionali.

L'appuntamento

Domani mattina, venerdì 2 agosto, alle ore 9.30, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città, ad illustrarne i dettagli, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l'assessore al Commercio Dario Loffredo.