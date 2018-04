I giovani e il teatro: al "Verdi" tante iniziative per studenti salernitani

Spettacoli della stagione lirico-sinfonica a prezzi agevolati e percorsi di alternanza scuola-lavoro per sperimentare on stage i mestieri dello spettacolo. Al Teatro Verdi di Salerno, il sipario si alza sui giovani salernitani, sugli studenti. Stamattina sono cominciate, infatti, le attività dedicate all'educazione musicale del nuovo pubblico, le nuove generazioni. "Una iniziativa coerente con la missione del Teatro Verdi indicata dalla Regione Campania - ha detto il segretario artistico Antonio Marzullo -, grazie al contributo regionale la stagione lirico-sinfonica può svilupparsi attraverso un ambizioso cartellone. Il Teatro Verdi è un luogo d'eccellenza, un prezioso attrattore turistico e culturale. Nello stesso tempo, fornisce tante opportunità di lavoro".

Gli ospiti

All'incontro mattutino, caratterizzato anche da una simpatica lezione del maestro Canessa agli studenti presenti, hanno preso parte il Dirigente Scolastico dell'Istituto alberghiero "Roberto Virtuoso" Gianfranco Casaburi, coordinatore della rete del progetto delle prove generali, il Dirigente Scolastico del Liceo statale "Alfano I" Elisabetta Barone, il Dirigente Scolastico del Liceo statale "Galizia" Maria Giuseppa Vigorito, il Dirigente Scolastico Liceo artistico "Filiberto-Menna" Ester Andreola. Con gli Istituti scolastici sono state stipulate le convenzioni per l’alternanza scuola-lavoro.

Il commento

"Da molti anni abbiamo la fortuna di condividere percorsi alcuni percorsi formativi, musicali e artistici con il Teatro Verdi - ha detto Ester Andreola, Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Sabatini Menna - C'è anche una rete di scuole "Percorsi del Melodramma", coordinata dal dirigente scolastico dell'Alberghiero Virtuoso, professore Gianfranco Casaburi, attraverso la quale abbiamo offerto ai giovani la possibilità di consocere il teatro ma anche di accedere alla opere con giorni d'anticipo rispetto al debutto. Tanti studenti e docenti partecipano all'iniziativa: la sensibilità alla musica e all'educazione musicale dovrebbero appartenere a tutti i giovani come formazione completa. Facendo seguito a questi progetti, il Teatro Verdi ha voluto individuare alcune scuole con connotazioni artistico-musicali per realizzare un percorso di alternanza scuola lavoro che fosse armonico con il percorso formativo. Abbiamo potuto partecipare alla scenografia della "Norma" entrando nella realtà del teatro e nel rapporto concreto con i professionisti. L'alternanza può diventare strumento importante, se tra scuola ed Ente si crea un'armonia in grado di mettere al centro lo studente creando percorsi professionali".