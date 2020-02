Tedx Giardino della Minerva: a Salerno il 14 marzo “idee che meritano di essere diffuse”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

È possibile identificare una nuova dimensione di umanità basata sull’equità attraverso la valorizzazione della diversità? La società che fonda sé stessa su sistemi smart, può realizzare attività complesse che migliorano le capacità umane? Com'è più corretto affrontare il tema ambientale in chiave di rigenerazione del rifiuto/risorsa, rinnovo urbano e riforestazione? Sono le domande che ispireranno gli interventi degli speaker del TEDx Giardino della Minerva, mettendo in circolo, e a disposizione della comunità, idee di valore e di cambiamento. Appuntamento il 14 marzo a Salerno, dalle 14:30, presso la Stazione Marittima Zaha Hadid. Su eventbrite.it sono disponibili anche i biglietti per partecipare all'evento, con sconto in modalità «early bird» fino al 20 febbraio. Questo il link per acquistare i biglietti--> https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tedxgiardinodellaminerva-90763115923 Tutti i dettagli saranno illustrati in occasione della conferenza stampa di presentazione che si svolgerà il 24 febbraio presso SellaLab, via Lungomare Trieste, 104 - a partire dalle ore 16:00. Alla conferenza stampa prenderanno parte le organizzatrici del TEDx Giardino della Minerva: • Rosa Maria Agostino: ricercatrice di diritto commerciale e professore aggregato di Diritto commerciale e di Diritto della Technology Innovation presso il Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Information Systems dell’Università degli Studi di Salerno. • Rosaria Chechile: ingegnere strutturista e dottore di ricerca in recupero edilizio e urbano, imprenditrice nel settore dell’Innovazione, Co-Founder e COO della piattaforma di equity crowdfunding immobiliare www.house4crowd.it. • Loredana Parisi: imprenditrice “novella”, ha fondato nel 2017 l’azienda PiantaGrani e ha realizzato i progetti storiedipiantagrani.blog e PandeiPani. Si occupa di progetti innovativi per la valorizzazione territoriale, sperimenta tecniche non convenzionali di comunicazione e narrazione. • Daniela Iuorio: Presidenta del Lions Club Branch Salerno Minerva, è coach professionista e supporta in modo professionale le aziende favorendo, con la giusta comunicazione, l'equilibrio dei rapporti fra datori di lavoro e lavoratori e supportando i primi nella comprensione delle esigenze e delle problematiche espresse dai dipendenti. Il TEDx Giardino della Minerva è stato ideato per valorizzare quanto nasce dall’umano e quanto sviluppa l’umano. E lo fa indagando i temi dell'identità, della virtualizzazione del sé e delle connessioni con l'ambiente. «Vogliamo raccontare la storia dell’identità umana nel tempo e l’evoluzione del ruolo dell’uomo e della donna sotto il profilo sociale e individuale - spiegano le organizzatrici Rosa Maria Agostino, Rosaria Chechile, Loredana Parisi e Daniela Iuorio. Intendiamo identificare una nuova dimensione di Umanità che fonda sé stessa sull’equità attraverso la valorizzazione della diversità. L’obiettivo - proseguono, è stimolare una riflessione sulla relazione tra identità e diversità per indagare e definire strumenti che permettano di andare oltre le limitazioni imposte dal pensiero comune (quella che definiamo società) e gli stereotipi e affermare la propria autenticità e unicità». Cos'è il TED? TED è un’organizzazione non-profit votata alle «idee che meritano di essere diffuse». L’obiettivo del TED è quello di diffondere idee che abbiano valore ed è questo lo spirito che animò la prima conferenza TED organizzata nel 1984, che durò quattro giorni e il cui scopo principale era quello di riunire persone provenienti da tre mondi: tecnologia, entertainment, design. Da allora i suoi orizzonti si sono ampliati sempre di più, allargando i confini dei temi trattati. Cos'è il TEDx? Nello spirito delle «idee che meritano di essere diffuse», TED ha lanciato il programma TEDx, che consiste in una serie di eventi locali organizzati in modo indipendente che si propongono di riunire il pubblico per vivere un’esperienza simile a quella che si sperimenta con il TED. TEDx Giardino della Minerva, dove x = evento TED organizzato in modo indipendente. Cos'è il TEDx Giardino della Minerva? Il giardino della Minerva a Salerno è l’antico orto botanico che nasce con la Scuola Medica Salernitana. È un luogo magico dalle infinite possibilità, con le erbe della salute che si nutrono della collina affacciata sul mare. Un luogo che esiste per appagare tutti i cinque sensi umani e anche quelli divini, visto che è benedetto dall’egida di Minerva, la dea della guerra, della saggezza e della forza strategica. Quale luogo migliore per ispirare e realizzare una conferenza internazionale come il TEDx che racconti storie dell’umano - Homogenia, appunto - come punto di partenza per riconoscere la grandezza della sua stessa natura? Gli speaker Giorgio Vacchiano - Scienziato, ricercatore forestale Giuseppe Orefice - Educatore e innovatore rurale Laura Del Verme - Archeologa Valentina Falcinelli - Comunicatrice, esperta di identità verbale Giovanni De Feo - Ingegnere ambientale Antonio Giordano - Esperto AI Espérance Hakuzwimana Ripanti - Attivista culturale, autrice, speaker radiofonica, Rev. Mons. Prof. Samuele Sangalli - Prete cattolico romano Simone Alaimo - Artista lirico Manlio Castagna - Scrittore e fotografo Francesca Perani - Architetta attivista, grafica, illustratrice Cristina Rossi Lamastra - Professoressa universitaria Marco Gay - Innovatore tecnologico Il programma Il programma è visibile sul sito https://tedxgiardinodellaminerva.com/ La location Il TEDx Giardino della Minerva si terrà presso la Stazione Marittima Zaha Hadid - Via Molo Manfredi 84121, a Salerno. Per info e contatti Sito - tedxgiardinodellaminerva.com