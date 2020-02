Aggredisce carabiniere durante un controllo: arrestato straniero a Teggiano

Momenti di tensione, domenica sera, a Teggiano dove un 39enne rumeno, su cui pendeva un divieto di ingresso nel comune valdianese, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

L'aggressione

Nel corso di un controllo, in via Anca del Ponte, lo straniero è andato in escandescenza poichè era sotto effetto di alcol. Poi ha aggredito uno dei carabinieri che ha riportato diverse lesioni. Ma, fortunatamente, è stato bloccato grazie allo spray al peperoncino usato dai militari dell’Arma. Ieri la convalida dell’arresto.