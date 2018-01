Dolore a Teggiano, anziana trovata morta in casa dai vigili del fuoco

Dramma, questa mattina, a Teggiano, dove un’anziana di 90 anni, B.G le sue iniziali, è stata trovata morta all’interno della sua casa situata in via Pasquale Maria De Honestis.

La scoperta

La donna viveva da sola e da più di ventiquattrore non si avevano sue notizie. I familiari hanno subito allertato i carabinieri che, a loro volta, hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per poter entrare dentro l’appartamento. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso per cause naturali.