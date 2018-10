Dramma a Teggiano, anziano si recide la mano durante la vendemmia

Dramma, oggi pomeriggio, in località Pantano di Teggiano, dove un anziano di 76 anni ha perso la mano destra e l’avambraccio mentre si trovava nel suo terreno.

I soccorsi

Secondo una prima ricostruzione l’uomo è rimasto impigliato con l’arto mentre stava utilizzando un attrezzo elettrico per la vendemmia. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che lo ha trasportato d’urgenza prima all’ospedale “Luigi Curto” di Polla e poi al “San Carlo” di Potenza. Le sue condizioni di salute sono critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita.