Teggiano, esplode cabina elettrica: le fiamme spaventano i residenti

Panico, questa mattina, nella frazione Prato Perillo di Teggiano, dove una cabina elettrica dell’Enel è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme ed è esplosa.

I soccorsi

Spaventati i residenti che hanno subito allertato i vigili del fuoco i quali, una volta giunti sul posto, hanno spento il rogo mettendo in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri e il sindaco Michele Di Candia insieme alla Polizia Locale. Per fortuna non risultano feriti.