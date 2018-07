Appartamento in fiamme a Teggiano: salve madre e figlia

Paura, alle prime luci dell’alba di oggi, in via Vallone a Teggiano, dov’è divampato un incendio all’interno di un appartamento situato al secondo piano di un’abitazione del centro storico.

Il rogo

Fortunatamente la padrona di casa si è resa conto delle fiamme ed ha avvertito subito l’anziana madre, che era in casa con lei, e i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Sala Consilina e di Eboli che, senza non poche difficoltà, hanno spento il rogo. L’abitazione, infatti, è ubicata in una strada molto stretta. E, quindi, i caschi rossi hanno dovuto parcheggiare il loro mezzo a circa 200 metri di distanza. Su quanto accaduto indagano anche i carabinieri.

Gallery