Teggiano, ordinati l’abbattimento e la distruzione di 120 suini

Approfondimenti Cento maialini trasportati in un autocarro con 50 posti diretto a Salerno

Sono stati scoperti 120 suini sprovvisti di marchi identificativi e privi di certificazione sanitaria, a Teggiano. E’ finito nei guai un allevatore del posto, a seguito di un controllo effettuato dal personale del Dipartimento di Prevenzione U.O.S.D. del Distretto sanitario di Sala Consilina e dai Carabinieri Forestali della Stazione di Padula.

L'ispezione

Come riporta Ondanews, a seguito all’ispezione avvenuta in un terreno recintato, da parte dei militari e dei sanitari del Distretto, il titolare non ha esibito il registro aziendale. E' scattato il sequestro sanitario degli animali controllati. Al proprietario sono stati dunque ordinati l’abbattimento e la distruzione dei 120 suini, alla presenza del Servizio Veterinario competente e del Comando Forestale Carabinieri di Padula.