Teggiano, ritrovata l'auto per la rapina alle poste

È stata ritrovata l’auto che una banda di ladri utilizzò il 18 giugno scorso per una rapina, solo tentata, nei riguardi di due uomini presenti all'esterno della filiale di Teggiano della Banca Monte Pruno.

I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, al comando del Capitano Davide Acquaviva, hanno rinvenuto una Renault Captur, parcheggiata in località San Giovanni, nel Comune di Sala Consilina. L'auto era li da diversi giorni, ferma. Ricerche hanno permesso di scoprire che il proprietario, residente nel napoletan, ne aveva denunciato la scomparsa. Sull'identificazione dei due rapinatori, invece, le indagini proseguono. Le due vittime, individuate per il colpo, riuscirono a difendersi e a mettere in fuga i due.