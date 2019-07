Perdono borsa e portafogli con contanti in strada: ritrovati dai vigili

Sono finiti con un lieto fine i due episodi che, questa mattina, si sono verificato a Teggiano, dove gli agenti della Polizia Locale hanno rinvenuto, davanti ad una chiesa della zona, una borsa con all’interno documenti, telefonino e una consistente somma di denaro; poi hanno trovato, in un parcheggio comunale, un portafogli contenente diversi documenti e 500 euro in contanti. In entrambi i casi, gli agenti sono riusciti a rintracciare i legittimi proprietari (due turisti) per restituire loro sia la borsa che il portafogli.